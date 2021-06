publié le 15/06/2021 à 06:01

Il n'y aura pas de dérogation au couvre-feu de 23 heures mardi 15 juin dans la soirée, malgré la diffusion du premier match de l'Euro des Bleus. Cependant, le ministère de l'Intérieur a donné la consigne aux policiers de faire preuve d'indulgence.

Gérald Darmanin a demandé aux force de l'ordre de faire preuve de mansuétude. Toute personne qui rentrera chez elle après 23 heures mardi 15 juin, ne risquera pas de recevoir de contravention. Pour autant, les policiers et gendarmes distingueront chaque situation et tous les abus seront sanctionnés.

Il n'est pas question de prolonger la soirée après la rencontre. Il sera donc autorisé d'aller voir le match en entier sans se soucier du temps qu'il reste avant le début du couvre-feu, que ce soit dans une fan zone, sur une terrasse, dans un bar ou chez des amis. En revanche, les règles de distanciation sociale restent les mêmes. Les fans zones ne pourront pas accueillir plus de 5.000 personnes. Les spectateurs seront assis et devront laisser un siège libre entre deux groupes. Les bars pourront retransmettre le match en respectant la règle de six personnes maximum par table.

À écouter également dans ce journal

