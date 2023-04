Les infos de 5h - Deux retraités se font réveiller par le RAID qui se trompe de maison

Deux retraités ont eu la mauvaise surprise d'être réveillés à 6h du matin par l'explosion de leur porte et d'être la cible d'une perquisition musclée de la part de membres du Raid et de la BRI.

Mardi 11 avril 2023, aux alentours de 6h du matin, le réveil fut explosif pour Monique et Pierre Fresneau, surpris par l'irruption du RAID et de la BRI dans leur maison de Guignen, au sud de Rennes (Ille-et-Vilaine). Une vingtaine de policiers ont agi dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants.

"J'ai entendu du bruit, très vite suivi d'une première explosion. J'ai réveillé mon mari. On s'est précipité vers la salle à manger et là on a entendu une deuxième, une troisième puis une quatrième explosion", raconte Monique, au micro de RTL.

Elle poursuit : "La porte était grande ouverte. Des hommes se sont précipités pour rentrer dans la maison, d'autres sont venus directement vers nous. Ils ont demandé à mon mari de mettre les pieds sur la tête. Ils m'ont juste mis à côté d'une vitrine dans un petit coin en mettant un bras devant moi pour que je ne bouge pas."

"Un coup de peur et de stress"

"Tous ces hommes étaient entièrement habillés de noir, avec des gilets pare-balles, des casques ainsi que des armes à la main. C'est un coup de peur et de stress. On tremblait tous les deux", confie la retraitée.

Les policiers ont fouillé une bonne partie de la maison, ont ouvert tous les placards, avant de finir par demander au couple de sexagénaires leur adresse exacte. C'est à ce moment-là qu'ils ont réalisé leur erreur : ils n'étaient tout bonnement pas au bon endroit !

Ils se sont confondus en excuse, ont expliqué à Monique et Pierre comment se faire rembourser la porte d'entrée, littéralement soufflée par l'explosion. "Ils nous ont proposé une aide psychologique, d'aller voir un médecin. Nous avons refusé."

Pour la petite histoire, le véritable suspect a été interpellé.

À écouter également dans ce journal

Environnement - Habituellement, les nappes phréatiques sont pleines à la sortie de la période de remplissage. Néanmoins, à cause de la sécheresse de cet hiver, nos réserves d'eau souterraines n'ont pas pu suffisamment se remplir.





Politique - Ce vendredi 14 avril, le Conseil constitutionnel doit rendre sa décision sur le texte de la réforme des retraites. Toutes les manifestations aux abords de l'institution sont interdites depuis jeudi soir et ce jusqu'au samedi, afin d'empêcher tout débordement.



Fait divers - L'église Sainte-Madeleine d'Angers a été vandalisée mercredi 12 avril. Une dizaine de statues en pierre ont été méthodiquement décapitées, y compris celle de la vierge Marie. certaines têtes ont ensuite été alignées au sol. Une enquête a été ouverte.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info