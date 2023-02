INVITÉ RTL - Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID, revient sur l'assaut de l'appartement de Saint-Denis

Cinq jours après les attentats du Stade de France et du Bataclan, 8 personnes avaient été interpellées à Saint-Denis au nord de Paris après un assaut musclé des forces spéciales de police le 18 novembre 2015. Un assaut où Diesel, le chien du RAID, avait perdu la vie. Invité du Journal Inattendu ce samedi sur RTL, Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID, est revenu sur cet évènement au cours duquel plus de 1.500 balles avaient été tirées par le RAID.

Un tel chiffre avait suscité des interrogations. "Je le comprends d'autant plus que l'aspect opérationnel des choses est maitrisé par les opérationnels. Le grand public et les journalistes n'ont pas cette formation particulière. Il s'est passé que les portes n'ont pas cédé à l'explosif et on n'a pas pu rentrer rapidement comme on l'avait prévu", explique-t-il.

"On a dû se reconfigurer. On avait en face de nous des bombes humaines avec des gilets explosifs et c'est très difficile à gérer. On a fait un barrage de feu pour ne pas que les terroristes s'approchent de la paroi. Aucun regret dans ça, véritablement aucun. Je pense que la vie de mes hommes vaut largement ça", dit Jean-Michel Fauvergue.

