Tatiana Brillant, ex-négociatrice au RAID : "Être tenace, c'est avoir la capacité à durer"

Au RAID, cela s'appelle un "parcours de cran". Cela peut être de traverser un souterrain avec un masque, simplement guidé par des voix, avec un chien muselé aux fesses et des tirs dans votre direction. C'est l'un des exercices de sélection de l'élite de la police.

A priori, tout le contraire de Tatiana Brillant et de son sourire éclatant. Et pourtant, celle qui se destinait à devenir avocate a été négociatrice de crise criminelle au sein de cette unité d'élite.

Une carrière que l'on pourrait croire destinée aux hommes, mais qui est davantage une histoire d'individu, explique-t-elle : "On va faire nos métiers de manière différente, qu'on soit un homme ou une femme". Même si "on va tous avoir la même formation, on va tous utiliser les mêmes techniques", mais "on apporte beaucoup de ce qu'on est dans une négociation", insiste Tatiana Brillant.



D'une négociatrice à une autre, l'angle de la négo peut être totalement différent Tatiana Brillant

"D'une négociatrice à une autre, l'angle de la négo peut être totalement différent", précise-t-elle, "parce qu'on le voit avec nos yeux, parce qu'on entend des choses et on va s'arrêter sur des choses quand d'autres de nos collègues s'arrêteront sur des angles différents".



Qu'est-ce qu'être tenace pour Tatiana Brillant ? "Pour moi, c'est avoir la capacité à durer dans le temps", dit-elle. "Je l'assimile à la pugnacité, à la combativité. C'est avoir cette capacité à tenir malgré la complexité, malgré la difficulté, parce qu'on a une tâche à accomplir et qu'il faut tenir".

>> Tenaces est un podcast consacré à des femmes qui se sont battues, qui ont osé... C'était impossible, alors elles l'ont fait ! Dans chaque épisode, Anaïs Bouton vous présente une personnalité dont le parcours est puissant, inspirant, original. "Tenaces" ou l'art de ne jamais rien lâcher.



