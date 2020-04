Coronavirus : 150 membres de la famille royale saoudienne seraient touchés

publié le 10/04/2020 à 01:02

L'Arabie saoudite est mobilisée pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Les frontières du pays sont verrouillées et même la circulation à l'intérieur du royaume est strictement limitée. Le pays compte 41 morts à cette heure et 2.795 cas confirmés. Et parmi les personnes contaminées, on dénombre plus d'une centaine de membres de la famille royale.

Selon les informations du New York Times, une note émanant du l'hôpital d'élite du pays, le King Faisal Specialist Hospital qui soigne les membres de la famille régnante, indique qu'il faut préparer quelque 500 lits afin de recevoir les "membres VIP" touchés par le coronavirus.

Selon le quotidien américain qui cite un membre de la famille, 150 membres du clan Al-Saud auraient contacté le Covid-19. Parmi eux, le prince Faiçal bin Bandar bin Abdulaziz Al Saud, gouverneur de Ryad et membre important du régime.

"MBS" retranché avec ses ministres

Si le nombre de 150 est impressionnant, il faut noter que la famille royale saoudienne compte des milliers de membres, qui voyagent pour beaucoup d'entre eux à travers le monde et c'est ainsi qu'ils auraient importé le virus. L'épidémie serait aussi le fait d'une communauté chiite qui aurait voyagé en Iran, épicentre de l'épidémie dans la région.

Concernant la tête de l'État, le roi Salman âgé de 84 ans est isolé dans un palais construit sur une île, du côté de la mer rouge. Quant au vrai patron du royaume, Mohamed ben Salman, il s'est retranché dans un palais éloigné, lui aussi en bord de mer Rouge, avec plusieurs de ses ministres.