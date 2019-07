publié le 12/07/2019 à 18:53

Plusieurs centaines de sans-papiers ont envahi, vendredi 12 juillet, le Panthéon, à Paris, pour réclamer leur régularisation et un rendez-vous avec le Premier ministre Édouard Philippe.



Ce sont plus de 700 migrants et leurs soutiens, selon les participants, qui ont investi les lieux à la mi-journée, à l'initiative des collectifs "gilets noirs" et "La Chapelle debout". Ce lieu emblématique de la République française a été évacué dans le calme vers 16h45 par une sortie située à l'arrière du bâtiment, ont constaté des journalistes de l'AFP sur place.

Les occupants patientaient ensuite à l'extérieur, encadrés par les forces de l'ordre, en scandant notamment "Gilets noirs, Gilets noirs" !" (nom d'un collectif de migrants vivant en foyer ou dans la rue en Ile-de-France, ndlr), "Qu'est-ce qu'on veut ? Des papiers !".

Dans un communiqué diffusé en début d'après-midi, ils se présentaient comme "des sans-papiers, des sans-voix, des sans-visages pour la République française" et demandaient "papiers et logements pour toutes et tous".

À écouter également dans ce journal

Montpellier - Un supporter algérien a perdu le contrôle de sa voiture et a fauché une famille après la victoire de l'Algérie en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations.



Politique - Nicole Klein accuse le ministre de l'Écologie après son limogeage expéditif, mercredi dernier.



Armée - Le sous-marin "Suffren" a été inauguré ce matin à Cherbourg en présence d'Emmanuel Macron.