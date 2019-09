publié le 06/09/2019 à 22:33

Beaucoup de questions restent en suspens. Un jeune homme torse nu et "très excité" a blessé au couteau une cantinière de l'école élémentaire la Pauline à Marseille, ce vendredi 6 septembre vers 6h30, puis frappé deux autres personnes avant de prendre la fuite, a-t-on appris de source policière.

Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, s'est rendu sur place cet après-midi. "Cette communauté éducative se trouve agressée, abîmée par cette intervention extérieure et ces faits d'une très grande gravité", dit-il. Le ministre affirme son "soutien aujourd'hui et au cours des semaines et des mois qui viennent".

"L'auteur était assez peu connu, uniquement pour détention de stupéfiants, mais pas au titre de radicalisation", explique Laurent Nuñez, le secrétaire d’État auprès du ministre de l'Intérieur. En effet, l'agresseur aurait prononcé "Allahu akbar", au milieu de propos assez confus.

