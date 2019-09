publié le 01/09/2019 à 11:57

Jean-Paul Bret, le maire de Villeurbanne a tenu à souligner sur RTL le "courage" des personnes intervenues pour maîtriser l'agresseur présumé de l'attaque au couteau qui a causé la mort d'une personne et fait huit blessés samedi 31 août.

"C'est assez exceptionnel, a poursuivi le maire. Viendra le moment où il faudra les féliciter et les accompagner". La veille, le président de la métropole de Lyon, David Kimfeld, a également tenu à saluer "la bravoure des passants".

Un témoin décrit la neutralisation du suspect, un Afghan de 33 ans, auprès de nos confrères de BFMTV : "On a fait un cercle autour de lui pour ne pas qu'il s'enfuie. L'individu faisait des gestes avec le couteau, on lui a dit 'pose tes couteaux'. Il n'a pas voulu comprendre. Après, il a compris qu'on était plusieurs et qu'il y avait des gens qui voulaient le frapper".

Sur les réseaux sociaux, une vidéo montre plusieurs hommes qui tentent de raisonner le suspect, à quelques mètres de la scène de crime. Ce geste courageux des passants et des agents des transports en commun de Lyon a permis à la police d'interpeller l'agresseur présumé.

Dans un premier temps, les autorités ont fait état d'un deuxième suspect en fuite avant de démentir l'existence d'un complice.