Dîner controversé à l'Elysée. Emmanuel Macron recevait jeudi 28 juillet Mohamed Ben Salmane, le prince héritier d'Arabie saoudite. Cet invité à la réputation sulfureuse est accusé d'avoir commandité l'assassinat d'un journaliste, Jamal Khashoggi. L'affaire remonte à 2018. L'Elysée est ainsi suspectée de réhabiliter un dirigeant et est obligée de se justifier.

Les Saoudiens ont du pétrole, et les Français ont besoin de passer l’hiver. Bien sûr, l’Elysée ne le formule pas comme ça, mais enfin la raison de cette visite et de cette invitation en grande pompe ce soir au palais se situe bien là. La guerre en Ukraine change tout et c’est, en substance, le message de la première ministre.

"Je pense que les Français ne comprendraient pas, dans un contexte où l'on sait que la Russie coupe, menace de couper et recoupe l'approvisionnement en gaz, où on a des tensions sur les prix de l'énergie, qu'on ne discute pas avec les pays qui sont précisément producteurs d'énergie", a indiqué Elisabeth Borne, qui s'exprimait lors d'un point presse.

"Ceci ne remet pas en cause, évidemment, les attentes qui pourront être exprimées sur le respect des droits de l'homme", a poursuit la première ministre. "Cette question des droits de l’homme sera bien abordée pendant le diner" ont assuré tout à l’heure les conseillers du Chef de l’État.

A écouter également dans ce journal

