Lyon : Gérald Darmanin promet plus de sécurité et de renforts

Gérald Darmanin s'est rendu à Lyon samedi 30 juillet pour soutenir les policiers. Le ministre de l'Intérieur a notamment rencontré les trois fonctionnaires agressés dix jours auparavant à la Guillotière et les habitants de ce quartier.

Durant ce déplacement, Gérald Darmanin a promis plus de sécurité et plus de renforts, qu'il annonce "significatifs". "Aucune ville de France n'a bénéficié d'autant de policiers supplémentaires", a indiqué le ministre de l'Intérieur, avant de s'adresser directement au maire de Lyon, Grégory Doucet, qui a boycotté sa visite. Il attend de lui des mesures rapides sur la sécurisation du quartier de la Guillotière.

"Il y a des choses concrètes que monsieur le maire peut faire", a affirmé Gérald Darmanin, notamment "prendre un arrêté anti-rassemblement, mettre davantage de caméras de vidéoprotection" ou encore "augmenter sa police municipale". "Puis évidemment, il y a des choses que peut continuer de faire l'État, comme avec cette unité de forces mobiles à demeure à Lyon et singulièrement dans le quartier de la Guillotière", a-t-il ajouté.

Sur le terrain, les policiers, une nouvelle fois ciblés par une agression vendredi, semblent apprécier ces efforts, notamment la nouvelle compagnie de CRS qui va sillonner le quartier de la Guillotière dès samedi soir.

Ludovic Cassier, secrétaire départemental du Rhône Unité SGP Police FO, demande également d'autres policiers en renfort, "c'est essentiel pour la sécurité publique de Lyon". "Nous souhaitons ne pas attendre 2023 pour avoir ces renforts, on demande un effort supplémentaire à monsieur Darmanin, qu'il puisse accélérer l'affectation des collègues tant attendus", explique-t-il.

Après sa rencontre avec les habitants du quartier de la Guillotière, Gérald Darmanin a promis d'y retourner en septembre. Il espère, en apparence du moins, apaiser les tensions avec le maire de Lyon d'ici là.

