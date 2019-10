et Sophie Aurenche

publié le 31/10/2019 à 18:45

Emmanuel Macron passe le Pont de la Toussaint à Honfleur. Le couple présidentiel a déambulé jeudi après-midi dans les rues de cette charmante petite ville normande, après son passage à Rouen mercredi, un mois après l’incendie du site de l’usine Lubrizol,

Pour l'occasion, Emmanuel et Brigitte Macron résident dans un "Relais et châteaux" cinq étoiles, "une auberge de construction typiquement normande du XVIIe siècle", selon Ouest France, avec "vue sur l'Estuaire" de la Seine, précise l'établissement.

Comme à leur accoutumée, les Macron ont fait une halte pour déjeuner au Bistro des Artistes. Car voilà maintenant 20 ans que le couple passe chaque Pont de la Toussaint à Honfleur, un week-end privé et en famille. Ce qui n'a pas empêché le président de la République et la Première dame de se prêter au jeu des selfies et du bain de foule.

