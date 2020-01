publié le 18/01/2020 à 19:02

Des cornichons au tracteur en passant par le parapluie de Cherbourg, 120 objets "made in France" ont envahi le palais de l'Élysée ce week-end. Le président de la République a inauguré ce vendredi 17 janvier une "Grande l'exposition du Fabriqué en France".

Des milliers de personnes, toutes inscrites à l'avance, faisaient la queue ce samedi 18 janvier devant l'Élysée pour visiter l'exposition de 120 objets fabriqués en France. Objectif du président de la République : promouvoir le"made in France" et illustrer le succès de sa politique en faveur de l'investissement.

Parmi les quelque 10.000 visiteurs de tous âges qui s'étaient inscrits pour se rendre au palais, selon l'Élysée, nombreux étaient ceux qui expliquaient être venus d'abord pour le plaisir de découvrir par eux-mêmes le siège de la présidence de la République. "On vient d'abord pour le lieu", explique Pauline, "mais l'expo est également intéressante".



Un tracteur, une cabine de téléphérique, un canapé...

Les visiteurs, répartis par tranche horaire, accèdent au bâtiment par la porte sud, la grille du Coq, alors que le quartier est quadrillé par les forces de l'ordre. Ils doivent patienter 1h30 dans une longue file indienne dans le jardin, ou trônent un bus, un énorme tracteur, une cabine de téléphérique et des panneaux photovoltaïques, quelques-uns des 120 produits "made in France" exposés.

"Ce qui est curieux, c'est de voir ici des objets de notre quotidien", renchérit Sylviane en désignant un canapé et des assiettes en faïence exposés dans le Salon des ambassadeurs. Les places de cette exposition se sont toutes écoulées en une semaine. Emmanuel et Brigitte Macron ne sont quant à eux pas sur place ce weekend.

À écouter également dans ce journal :

"Gilets jaunes" - Quelques milliers de manifestants ont défilé ce samedi 18 janvier à Paris à l'appel des "gilets jaunes". Un rassemblement marqué par des tensions et des tirs de gaz lacrymogène de la part des forces de l'ordre. À l'arrivée, de vives tensions ont éclaté dans le secteur de la gare de Lyon. 32 personnes ont été interpellées.



Tentative d'intrusion au théâtre des Bouffes du Nord - Le chef de l'État assistait à une représentation avec son épouse lorsque des manifestants ont tenté d'entrer dans le théâtre des Bouffes du Nord ce vendredi 17 janvier au soir. C'est le tweet d'un spectateur qui est à l'origine de cette action et Taha Bouhafs n'est pas un inconnu. Ce journaliste et militant est en garde à vue depuis ce vendredi soir pour participation à un groupement en vue de commettre des violences.



Grève à la RATP - L'Unsa RATP appelle à stopper la grève illimitée dès ce lundi 20 janvier sur la plupart des lignes de métro. Le trafic reprendra normalement sur 12 lignes de métro ainsi que sur le RER A. Les lignes du métro 5 et 13, ainsi que le RER B, pourraient quant à elles rester perturbés. Il s'agit pour les grévistes de "reprendre des forces" avant la prochaine mobilisation, prévue le vendredi 24 janvier.