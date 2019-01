VIDÉO - Quand le "made in France" sauve des entreprises de chaussettes

publié le 27/01/2019 à 18:47

Après une période de turbulences dans l'est de la France, la chaussette a retrouvé un second souffle pour (re)devenir une référence. Plusieurs groupes ont en effet décidé d'insister sur l'aspect 100% français afin de relancer une production proche de l'arrêt il y a quelques mois.



Et, même si ces chaussettes sont vendues plus cher, cette stratégie axée sur le "made in France" semble payer. Dans la commune de Dambach-la-Ville, dans le département du Bas-Rhin, l'entreprise Labonal a même ressuscité alors qu'elle se trouvait dans l'obligation de reconquérir des marchés.

Une mission réussie grâce à un véritable projet d'entreprise qui a permis de mettre en avant l'argument historique du "made in France". Dominique Malfait, le PDG de Labonal, était persuadé que le consommateur était prêt à faire un effort financier : "On achète une paire de chaussette à 10 ou 12 euros mais on fait vivre des salariés, grâce à une fabrication française".

En renouant avec la croissance, Labonal espère dorénavant marcher dans les traces de son tout proche voisin vosgien : Bleuforêt, le numéro 1 de la chaussette française. L'argument mis en avant dans les Vosges ? La qualité, mais aussi la rapidité.