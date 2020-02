Grève contre la réforme du bac : Blanquer dénonce un "ensauvagement"

publié le 06/02/2020 à 19:01

La grève contre la réforme du bac fait rage en France depuis trois semaines, perturbant le bon déroulement des épreuves de contrôle continu, les fameuses E3C. Invité de RTL Soir, Jean-Michel Blanquer a dénoncé les actes de certains professeurs qui bloquent les épreuves.

"Notre société ne doit pas être ensauvagée par ce type de comportement (...). Il y a des barrières mentales qui sont franchies. Quand les élèves composent l'examen, et, au moment où ils le font, des sonnettes d'alarme sont tirées pour les perturber, ce n'est pas digne d'un métier de professeur", a affirmé le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse.

"On fait des choses qui étaient impensables il y a quelques années. Inciter des élèves à ne pas prendre au sérieux des épreuves du bac et à se mettre eux-mêmes en danger, c'est très très grave", a-t-il souligné.

On ne peut pas cautionner les violences, les intrusions Jean-Michel Blanquer au micro de RTL





Jean-Michel Blanquer a dit être là pour "garantir le droit et le fait que nous évoluons dans l'intérêt général", en rappelant que "quand on fait quelque chose d'illégal, on est sanctionné, ça s'appelle un état de droit".

"Il y a la possibilité d'être en désaccord mais il y a différentes méthodes pour dénoncer ce désaccord. Tout ce qui est illégal est inacceptable. On ne peut pas cautionner les violences, les intrusions", s'est-il indigné.

Le ministre a apporté son soutien aux proviseurs qui se disent débordés et épuisés. "Nous devons avoir un respect infini pour nos chefs d'établissement. Ils ont un rôle essentiel dans la société française, ils font un travail profond et remarquable", a-t-il déclaré.