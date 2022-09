À trois heures du coup d'envoi de PSG - Juventus, pour le premier match de la Ligue des Champions, le club parisien est toujours pollué par la polémique autour des jets privés. La première ministre, Élisabeth Borne, s'est exprimée à propos des footballeurs. "C'est important qu'ils réalisent dans quel monde on vit, qu'il y a une crise climatique qui n'est plus une hypothèse pour demain, mais qui est une réalité maintenant, qu'on a tous vécue avec la canicule, avec la sécheresse, les incendies cet été. Je les appelle à prendre pleinement conscience de cette situation", a-t-elle appelé.

La première ministre n'a pas apprécié l'humour de l'entraîneur parisien et de Kylian Mbappé, qui ont éclaté de rire quand on les a interrogés sur leur vol en jet privé. La direction du Paris Saint-Germain a fait la démarche de contacter directement la ministre des Sports, Amélie Oudea-Castera, après que cette dernière les a interpellés sur Twitter.

D'une part, ils regrettent "des réponses qui n'étaient pas appropriées en conférence de presse". Ils s'engagent d'autre part à revenir sur le sujet très vite, dès ce soir, après le match, dans la voix de Christophe Galtier, peut-être même avant, pour Kylian Mbappé, qui a une interview obligatoire avant match avec le diffuseur. Le club réaffirme également au gouvernement son ambition et ses engagements sur la transition écologique. Il se dit ouvert à la solution du train qui a d'ailleurs été utilisée l'été dernier, à Tokyo lors de sa tournée au Japon.

À quelques heures d'un match crucial, les joueurs sont détachés de la polémique et pleinement concentrés sur le jeu, explique l'entourage de plusieurs joueurs. C'est surtout du côté de Christophe Galtier que l'on peut suspecter un surcroît de pression. Il n'a disputé qu'une fois cette Ligue des Champions, sans gagner un match avec Lille en 2019. Il se sait très attendu. L'effet de souffle du char à voile a forcément contrarié sa concentration ces dernières heures. Mais il a aussi, c'est certain, resserré un peu plus le lien avec son vestiaire et ses joueurs.

À écouter également dans ce journal

Piscines fermées - Une trentaine de piscines gérées par Vert Marine ont fermé pour cause de factures trop importantes. La Fédération française de natation demande la réouverture immédiate de ces piscines.

Jean-Luc Mélenchon - Le président de la France Insoumise a laissé planer le doute quant à sa potentielle retraite. "Je souhaite être remplacé", a-t-il déclaré au média Reporterre.



Météo - Les orages s'abattent sur le territoire français et deux départements ont été placés en vigilance rouge, l'Hérault et le Gard.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info