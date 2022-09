Météo France place 17 départements en vigilance orange orages et pluie-inondation

17 départements ont été placés en vigilance orange orages et inondations par Météo France. Les départements concernés pour la vigilance aux orages sont les suivants : Ain, Rhône, Loire, Haute-Loire, Cantal, Puy-de-Dôme, Allier, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne, Côte-d'Or, Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort. Plus au Sud, l'Hérault et le Gard sont quand à eux concernés par une vigilance orange orages et pluie-inondation.

"Ce mardi, près du Golfe du Lion, risque d’orages stationnaires pouvant conduire à d’importants cumuls de pluie. Du Massif Central au Nord-Est, risque d’orages ponctuellement violents cet après-midi et ce soir", prévoit Météo France dans ses prévisions de mardi matin. "Dans les départements en vigilance orange, la situation est encore calme, l'événement n'a pas encore débuté. Sur Hérault/Gard les premières averses se déclenchent", précise l'organisme.

L'organisme rappelle les comportements à adopter en cas d'averses orageuses, comme se tenir éloigné des arbres et des cours d'eau, s'abriter dans un bâtiment en dur, se tenir informé et éviter de se déplacer.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info