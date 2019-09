et Isabelle Choquet

publié le 16/09/2019 à 18:56

Rien ne va plus en Macronie. Deux ans après l'élection d'Emmanuel Macron, qui avait dopé le moral de Français, le pessimisme est de retour dans l'Hexagone, selon le résultat de l'enquête annuelle Fracture française, dévoilé lundi 16 septembre.

73% des personnes interrogées dans le cadre de ce sondage Ipsos pour Le Monde sont persuadées que le pays décline. Et c'est la mondialisation qui est désignée coupable : 61% des Français jugent même que le pays doit s'en protéger davantage. Pire, deux-tiers d'entre eux ne se sentent plus chez eux comme avant.

Autre mauvaise nouvelle pour le locataire de l'Élysée : la confiance dans les institutions s'érode encore un peu plus. L'Union européenne est au plus bas (36% de confiance), les syndicats chutent à 28% tandis que les députés ne sont vus positivement que par un quart des Français. Et que dire des partis politiques, à qui 10% de nos concitoyens seulement font confiance ? Seule bonne nouvelle : à quelques mois des élections municipales, les maires sont bien vus par 70% de la population.

À écouter également dans ce journal :

- Prix des carburants : la flambée des cours du pétrole à la suite de l'attaque d'installations saoudiennes risque de se traduire par une hausse rapide des prix à la pompe, estiment certains professionnels, même si beaucoup d'inconnues demeurent dans un contexte très volatil. "On peut s'attendre assez rapidement à une augmentation de l'ordre de 4 ou 5 centimes" parce que "les grandes sociétés répercutent au jour le jour l'évolution des prix sur le marché de Rotterdam sur l'essence et le gazole", a déclaré Francis Duseux, président de l'Union française des industries pétrolières (UFIP).

- Réforme des retraites : plusieurs milliers d'avocats, de professionnels du soin (médecins, infirmiers, etc.) ou du transport aérien (pilotes, hôtesses, stewards), tous opposés au "système universel" de retraites voulu par le gouvernement, ont manifesté à Paris pour défendre leurs "régimes autonomes".

- Aigle Azur : le tribunal de commerce d'Évry (Essonne) examinait lundi 16 septembre les offres de reprise pour Aigle Azur, plombée par les dettes et menacée de liquidation, des syndicats demandant un renvoi de l'affaire pour permettre à Air France et au groupe Dubreuil d'affiner une offre de reprise commune.

- Procès du Cuba Libre : le procureur de Rouen Pascal Prache a requis lundi 16 septembre quatre ans de prison ferme à l'encontre de Nacer et Amirouche Boutrif, jugés pour l'homicide involontaire de 14 personnes, mortes dans l'incendie de leur bar, le Cuba Libre, à Rouen en août 2016.