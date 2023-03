Trois députés de la France Insoumise (LFI), Thomas Portes, Antoine Léaument et Ugo Bernalicis demandent à Gérald Darmanin, le "démantèlement provisoire de la Brav-M", après des incidents en marge des manifestations contre la réforme des retraites. À tout le moins, ils réclament au ministre de l'Intérieur "de suspendre le recours à ces brigades dans le cadre de votre doctrine de maintien de l’ordre".

"Ces Brav-M ont été mis en place pour faire peur, pour frapper, même pas pour interpeller ou disperser, mais vraiment pour brutaliser les manifestants", estime le député Ugo Bernalicis. "L'objectif d'un ministre de l'Intérieur, ce n'est pas de mater une mobilisation, mais de permettre et garantir la liberté de manifester", poursuit-il.

Ces brigades, souvent décriées, ont été créées en mars 2019, pendant le mouvement des "gilets jaunes". Elles interviennent dans les manifestations sur des violences de rues et des dégradations. Ils sont aussi là pour disperser le regroupement de casseurs et soutenir les unités qui seraient en difficulté.

À écouter également dans ce journal

Charles III à Versailles - Première visite du monarque britannique en France. Charles III et la reine consort Camilla arriveront dimanche soir à Paris. Le lendemain, soir, ils dineront avec le Président Macron sous les ors du Palais de Versailles.

Le nombre de boulangeries augmente en France - Malgré toutes les fermetures et la crise énergétique, on compte 11 boulangeries de plus en un an en 2022, soit près de 39.000 dans toute la France, selon les derniers chiffres du cabinet d'étude Altares.

Journée mondiale de l'eau - Alors que l'accès à l'eau potable est encore loin d'être un acquis, près de deux milliards de personnes en sont toujours privées.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info