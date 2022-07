Alors que de nombreux Français ont pris la route des vacances et se retrouvent coincés dans les embouteillages, d'autres ont pris le train pour aller plus vite et ont déjà les pieds dans l'eau. Et si les tarifs élevés de la SNCF pour cet été font beaucoup parler depuis plusieurs semaines, la région des Hauts-de-France contre cette envolée des prix en proposant, tout l'été, 5.000 billets de TER à un euro.

Il est alors difficile pour les Lillois de trouver moins cher pour se rendre à Dunkerque et rejoindre la plage de Malo-les-Bains. Ils sont d'ailleurs nombreux ce samedi 9 juillet à profiter du premier jour des vacances les pieds dans le sable. "On a le tapis de sol et des jeux pour les enfants et nos petits fauteuils pour les adultes", montre Françoise, arrivée en famille, parfaitement équipée.

Certains se sont jetés à l'eau dès le matin en participant à une initiation de paddleboard. "C'est compliqué, mais c'est cool", avoue une jeune femme à qui le moniteur, a tant bien que mal donné les consignes lorsqu'elle se trouvait face aux vagues.

"Ça nous permet de prendre une journée de vacances. On se baigne un peu, on va profiter, aller manger un bon petit restaurant et après on reprend le train pour repartir", explique quant à elle Sabine, à qui l'opération "éTER" et ce billet à un euro permettent de profiter de la plage malgré le manque de moyens.

