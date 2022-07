Dans un communiqué diffusé vendredi 8 juillet, la Haute autorité de Santé (HAS) recommande "qu'une vaccination préventive soit proposée aux groupes les plus exposés au virus". "Face à la diffusion du virus Monkeypox, à la cinétique de l'épidémie et aux difficultés de tracer les contacts des personnes infectées", la HAS recommande d'élargir la vaccination pour pouvoir l'administrer de manière préventive aux plus exposés "du fait de leurs pratiques sexuelles ou de leur profession".



Cette recommandation concerne "les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes et les personnes trans rapportant des partenaires sexuels multiples, les personnes en situation de prostitution, les professionnels des lieux de consommation sexuelle, quel que soit le statut de ces lieux", a précisé la HAS.

Ce public correspond, selon l'Organisation Mondiale de la Santé, au premier portrait des malades touchés par la flambée actuelle de cas de variole du singe, c'est-à-dire un homme de moins de 40 ans, vivant en Europe, ayant des relations sexuelles avec des hommes, et présentant des éruptions cutanées sur tout le corps et de la fièvre. Il ne s'agit là que d'un portrait grossier, dont le profil est représentatif de celui de la majorité des malades.

577 cas en France

Avec 81.6% des 6.027 cas recensés dans le monde, l'Europe reste de très loin la région la plus touchée par la vague actuelle de cas de variole du singe, détectée en mai en dehors des pays d'Afrique centrale et de l'Ouest où le virus est endémique. En France, selon les derniers chiffres, en date du 5 juillet, 577 cas ont été confirmés, dont 387 en Ile-de-France.

A ce stade, la HAS ne recommande pas la vaccination préventive des professionnels de santé prenant en charge les malades, considérant que les mesures d'hygiène habituelles et le port d'équipement de protection individuelle rend "le risque de contamination très faible en pratique".

