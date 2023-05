Les infos de 12h30 - Fusillade à Djerba : qui était Benjamin Haddad, le Français tué près de la synagogue ?

Deux fidèles qui participaient à un pèlerinage dans la synagogue de la Ghriba, sur l'île tunisienne de Djerba, ont été tués dans une attaque menée par un gendarme, a annoncé le ministère de l'Intérieur tunisien, mardi 9 mai. Le militaire a également tué deux de ses collègues et fait neuf blessés, avant d'être abattu.

Les deux victimes civiles étaient un Tunisien âgé de 30 ans et un Français de 42 ans, Benjamin Haddad. Ce père de quatre enfants tenait une boulangerie-pâtisserie casher dans le 8e arrondissement de Marseille. L'homme était apprécié dans le quartier, souriant, travailleur et généreux. "Il aimait aider les gens. C'est une perte, cela fait mal au cœur", confie Djamel à RTL, à la tête d'une épicerie située en face du commerce de la victime.

Le ressortissant français était généreux envers les plus démunis, y compris envers la communauté juive. "Il donnait du pain, par exemple, le vendredi soir pour Shabbat", se souvient Clément Yana, ex-président du CRIF de Marseille.



Benjamin Haddad se trouvait en pèlerinage à Djerba, un pèlerinage important pour la communauté juive originaire de Tunisie. Il avait créé un groupe WhatsApp pour partager cette expérience qui lui tenait à cœur. Mardi soir, il était dans la longue file d'attente pour pénétrer dans la synagogue de Ghriba, en compagnie de son cousin, vivant en Tunisie, et qui a également trouvé la mort.

À écouter également dans ce journal

Politique - Nouvelle volte-face sur la loi immigration. Finalement, le gouvernement va s'y attaquer avant l'été et présentera son projet de loi d'ici le mois de juillet sous pression de la droite. Le calendrier de l'exécutif change une nouvelle fois.



Justice - L'ex-épouse de Michel Fourniret, Monique Ollivier, devrait être jugée pour complicité dans l'enlèvement d'Estelle Mouzin en 2003, et dans l'enlèvement et le meurtre de Marie-Angèle Domèce en 1988 et de Joanna Parrish en 1990.

Culture - Alors qu'il faisait la promotion de son nouveau film "Mon père et moi", Robert de Niro a révélé être récemment devenu papa pour la septième fois, à 79 ans.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info