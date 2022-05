Ce dimanche 1er mai a été marquée par les traditionnelles manifestations dans tout le pays. Mais malheureusement, de nombreux incidents ont éclaté dans plusieurs villes de l'Hexagone. À Paris, le boulevard Voltaire qui se situe près de la place de la Nation a ainsi été le théâtre de nombreux débordements. Ce lundi matin, le quartier est vandalisé et les habitants écœurés.

Sur un peu plus d'un kilomètre, c'est près de 41 magasins ou banques qui ont leurs vitrines cassées. Le mobilier urbain a, lui aussi, été abîmé, parfois détruit. Mais ce matin, il a donc fallu nettoyer et balayer tous ces commerces dégradés. Isabelle, une femme de ménage qui travaille pour une agence immobilière, est apparue très en colère au micro de RTL : "C'est nous les femmes de ménages qui venons derrière eux nettoyer les dégâts qu'ils commettent et je trouve cela inadmissible."

Un magasin de scooter a lui été dévalisé et tagué : "Ils m'ont volé des casques, ils m'ont cassé un scooter. Après ce n'est que du matériel, heureusement, mais bon c'est dur à avoir" a réagi le patron de cette boutique. Les rues ont été complétement taguées de messages anticapitalistes et dénoncent "le pouvoir au service des riches". Après ces débordements, 47 personnes sont toujours en garde à vue à Paris.

À écouter également dans ce journal

Législatives 2022 - Après l'accord entre EELV et la France Insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon continue de discuter avec le Parti Socialiste.

Fusillade sur le Pont-Neuf - Plusieurs rassemblements partout en France à l'appel des syndicats de police qui protestent contre la mise en examen de leur collègue.

Santé - Une étude va être menée pour évaluer l'état psychologique des plus jeunes.