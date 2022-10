À Clermont-Ferrand, 150 personnes ont manifesté devant le lycée Ambroise Brugière mercredi 19 octobre. Les lycéens se sont mobilisés pour réclamer le droit de porter des vêtements à caractère religieux dans leur établissement, notamment l'abaya, une robe qui couvre l'ensemble du corps, à l'exception du visage et des mains.

Le mouvement s'est formé après la décision de l'établissement de signaler les élèves qui portent des tenues religieuses. Depuis la rentrée, une dizaine de jeunes filles de ce vaste lycée de 1.300 élèves se sont ainsi présentées avec ces robes considérées comme islamiques, très longues, et qui couvrent quasiment tout le corps et portées essentiellement pour les grandes occasions.

Ces vêtements étant contraires au principe de laïcité, certaines de ces lycéennes ont même été convoquées par le proviseur pour une explication. Pour clarifier les règles, ce dernier a par ailleurs demandé à ses professeurs de signaler ces tenues. Une décision qui a eu pour effet l'organisation de cette manifestation de syndicats étudiants et lycéens, officiellement pour la défense de la liberté vestimentaire dans les lycées.

La manifestation n'a pas été suivie et aucun incident n'a été enregistré, mais le rectorat et la direction de l'établissement veulent rester fermes et vigilants pour éviter toute dérive ou récupération.

À écouter également dans le journal

International - Après la démission jeudi 20 octobre de la Première ministre britannique Liz Truss, le nom de son prédécesseur, Boris Johnson, est évoqué pour la remplacer.



Justice - Un supporter de l'OM a été inculpé pour tentative de meurtre vendredi 21 octobre après avoir blessé un fan allemand avec une fusée de détresse le 13 septembre dernier lors du match Marseille-Francfort.

Politique - Sept motions ont rassemblé les signatures nécessaires vendredi 21 octobre pour tenter de prendre la tête d'EELV après la démission de Julien Bayou.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info