Les "gilets jaunes" au Champs-de-Mars : Rachida Dati veut "un autre site"

et AFP

publié le 22/11/2018 à 18:29

Un choix qui ne plaît pas à tout le monde. Soutien du mouvement des "gilets jaunes", Rachida Dati a émis des réserves quant au lieu de la prochaine manifestation qui se déroulera le 24 novembre. Le ministère de l'Intérieur a annoncé que la mobilisation pourrait se dérouler au Champs-de-Mars à Paris et non pas Place de la Concorde.



Mais ce choix est loin d'arranger la maire du VIIème arrondissement de Paris. (Le Champ-de-Mars est situé dans le VIIe arrondissement ndlr). "Pour le VIIe (arrondissement) et ses habitants, par respect pour les Parisiens, il est nécessaire de trouver un autre site", affirme-t-elle dans un communiqué.

Rachida Dati ajoute : "Toute manifestation sur ce site ouvert, le plus grand à Paris, est excessivement complexe à sécuriser". Et cette sécurisation "va générer des coûts et une fatigue supplémentaires pour des fonctionnaires de police qui sont en première ligne depuis des mois". Elle soutient aussi que le Champ-de-Mars, près de la Tour Eiffel, "déjà victime d'une surexploitation événementielle", est "fragile".

Le lieu ne plait pas non plus à Marine Le Pen. "Proposer aux gilets jaunes de manifester au Champ-de-Mars, qui est une place gigantesque, est une énorme manipulation afin de minimiser le mouvement", a tweeté la présidente du Rassemblement national.