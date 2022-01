"Les femmes avec Zemmour" : une militante pro-Zemmour justifie son choix

Malgré certaines prises de position dans ses livres publiés il y a quelques années, notamment dans Le premier sexe, Éric Zemmour peut compter sur le soutien d'un collectif féminin baptisé "les femmes avec Éric Zemmour". Celles du Calvados se sont réunies ce samedi 29 janvier à Caen.

Le collectif a été accueilli par des militantes féministes mais aussi antifascistes. Certaines de ces femmes pro-Zemmour sont restées pour un face-à-face tendu. Parmi elles, Kim, âgée de 27 ans. Elle défend son candidat pourtant accusé de misogynie. "C'est juste que M. Zemmour fait une différence entre les femmes et les hommes", défend la militante.

"Il accepte que les femmes et les hommes aient des pensées différentes et une manière de fonctionner différente. Les hommes sont peut-être faits plus pour être des leaders mais ça ne veut pas dire que les femmes en sont incapables. Je pense que les femmes sont plus dans l'ombre", poursuit Kim. "On peut voir qu'il y a des femmes autour d'Éric Zemmour donc je pense que s'il était vraiment misogyne, il n'y aurait que des hommes. Il ne veut pas que les femmes deviennent des quotas et qu'on les choisisse juste parce que c'est des femmes".