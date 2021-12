"Face à Baba" : Éric Zemmour répond à Élisabeth Moreno sur la question du féminisme

Les femmes "sont traitées avec égalité". La ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Élisabeth Moreno, était conviée le jeudi 16 décembre par Cyril Hanouna sur C8 à l'occasion de la première édition de Face à Baba. Confrontée à Éric Zemmour, la ministre l'a interrogé sur sa vision du féminisme.

"Est-ce que vous êtes féministe ?", a lancé Élisabeth Moreno au candidat à l'élection présidentielle. "Si (le féminisme) c'est l'égalité entre les hommes et les femmes, alors je suis féministe comme les autres", répond Éric Zemmour. "En revanche, si c'est l'indifférenciation entre les hommes et les femmes, je ne suis pas féministe", a-t-il ajouté.

"Si c'est la phrase célèbre de Simone de Beauvoir qui est à l'origine du féminisme : 'On ne naît pas femme, on le devient', je ne suis pas féministe. Je pense qu'on naît femme", assure le candidat. "Est-ce que vous considérez que les femmes sont traitées comme les hommes dans notre pays ?", lui rétorque la ministre. "Elles sont traitées avec égalité, elles ont les mêmes droits que les hommes", assure Éric Zemmour avant d'ajouter qu'il était en faveur d'une égalité salariale "à métier égale et à qualifications égales".