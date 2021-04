Les comptes du RN, du PS et du PCF dans le rouge en 2019

Les comptes du PS, du PCF et du RN dans le rouge en 2019

publié le 20/04/2021 à 16:13

Les comptes des partis politiques sont dans le rouge. Un déficit flagrant concerne six des douze plus grandes formations du pays. Le Rassemblement national est en tête avec une dette de plus de 22 millions d'euros. Ces niveaux très élevés sont pointés par la Commission des comptes de campagne. Ce relevé vaut pour l'année 2019, où certaines dépenses se sont envolées.

2019 était l'année des élections européennes. Elle ont couté bonbon à certains partis comme l’UDI ou Lutte Ouvrière. De son côté, le PS se débat toujours avec ses coûts de fonctionnement faramineux. Mais le plan de licenciement massif n’a pas suffi à renflouer les caisses. La baisse des adhésions de près de 20% n’a rien arrangé.



Le Rassemblement national, lui, reste toujours le premier parti de France de la dette : plus de 22 millions d’euros à rembourser. Ce chiffre est en légère baisse sur un an. Marine Le Pen a réduit le train de vie de son parti.

À droite, Les Républicains gardent la tête hors de l’eau, mais seulement grâce à la vente du mythique siège de Vaugirard, cédé pour la modique somme de 46,5 millions d’euros. Quant à La République En Marche, elle affiche une santé financière olympique, avec un pactole de plus de 20 millions d’euros de dotations. De quoi faire pâlir d’envie les autres formations politiques à un an de la présidentielle.