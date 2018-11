publié le 04/11/2018 à 08:39

"On a laissé dégénérer la situation". Selon l'ancien ministre du Travail de Nicolas Sarkozy, le président de la République ne se rend pas compte de la gravité de l'insécurité en France.



"Monsieur le Président, sortez du déni concernant la sécurité !, s'exclame Xavier Bertrand (ex-LR) dans un entretien au Journal du dimanche.

"Il nous faut une réponse judiciaire plus dure !", affirme-t-il, après notamment des agressions contre les forces de l'ordre : "Ne tournons pas autour du pot : il faut plus de places de prison, plus de moyens pour la police et la justice et plus de sévérité".

Alors que Xavier Bertrand recevra Emmanuel Macron dans sa région mercredi 13 novembre, le président des Hauts-de-France l'invite à échanger avec les Français "sans leur faire la leçon".



"Il y a quelque chose de cassé entre le Président et les Français", affirme l'ancien ministre qui se dit convaincu que "d'autres choix sont possibles, certainement plus justes et plus efficaces que ceux d'aujourd'hui". "L'heure est à la mobilisation générale pour l'emploi, et pour l'instant je ne la vois pas", soutient-il.

À lire également dans ce journal

Nouvelle-Calédonie - 175.000 habitants de cet archipel français sont appelés à se prononcer sur leur indépendance, résultat ce dimanche 4 novembre.



Cannes - Une marche blanche a réunit un millier de personne en mémoire de Kévin 23, poignardé en sortant d'une boite de nuit.



États-Unis - "Votez Républicain ou les États-Unis seront envahis", dit Donald Trump à trois jours des élections législatives de mi-mandat.



Football - Match nul entre l'Olympique Lyonnais et les Girondins de Bordeaux, et nouvelle défaite de Monaco contre Reims pour la 12 journée de Ligue 1.