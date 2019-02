et Léa Stassinet

Sa parole était très attendue. Murielle Bolle, témoin-clé de l'affaire Grégory ne s'était pas exprimée publiquement depuis 1993. Elle livrera sa vérité le 7 novembre prochain dans un ouvrage intitulé Briser le silence (éd. Michel Lafon). Ce livre prendra la forme d'un récit à la première personne et débutera en 1984, l'année où le corps du petit garçon de quatre ans avait été découvert dans la Vologne.





Quelques jours avant sa sortie, celle qui avait accusé son beau-frère Bernard Laroche d'avoir enlevé Grégory Villemin avant de se rétracter s'est confiée au micro de Marc-Olivier Fogiel, sur RTL. "Bien sûr que je me mets à la place de la famille Villemin, je suis maman, je suis grand-mère. Qu'ils continuent à chercher la vérité mais qu'ils arrêtent de s'acharner sur moi et Bernard", implore-t-elle, des sanglots dans la voix.

Bernard Laroche, incarcéré puis relâché, avait été tué d'un coup de fusil par son cousin Jean-Marie Villemin, le père de l'enfant, en 1985. "Ce n'est pas nous, qu'ils cherchent d'autres pistes", martèle Murielle Bolle, qui affirme que les Villemin "ont détruit" sa "famille". "On parle toujours de la famille Villemin, mais notre famille, la famille Bolle, la famille Laroche, on souffre autant".

