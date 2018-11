Un policier agressé à Saint-Etienne lors d'un match de football

publié le 04/11/2018 à 04:09

L'homme souffre de multiples fractures, au nez et à l'arcade sourcilière, ainsi que d'un enfoncement de l'orbite d'un œil. Ce policier, qui n'était pas en service et disputait un match de football à Saint-Etienne, a été violemment agressé samedi 3 novembre lors de la rencontre par des joueurs de l'équipe adverse, selon des sources policières.





Le policier de la Brigade anti-criminalité (Bac) de Saint-Etienne âgé d'une trentaine d'années s'est vu accorder une interruption de travail de 21 jours, a indiqué le commissaire de permanence à la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP), selon lequel "sa qualité de policier n'était pas en cause". En revanche, selon le syndicat Alliance police nationale, dont est membre la victime, "Il a été pris a parti par un individu qui l'a reconnu sur sa qualité de policier", a précisé Pierre Tholly à RTL, secrétaire régional Auvergne Rhône-Alpes pour Alliance.

Le policier a été transporté dans un établissement hospitalier de la ville et devrait être opéré lundi, selon la même source. "Trois personnes sont recherchées et en cours d'identification", a ajouté le commissaire. Cette agression intervient quelques jours après celle d'un policier toulonnais, devant son domicile à Hyères (Var). Deux adolescents de 16 et 17 ans ont été mis en examen pour violences aggravées sur un policier, avec arme et en réunion, et placés en détention provisoire.