publié le 04/04/2019 à 15:11

Le campement comptait au moins 400 personnes. Les forces de l'ordre ont débuté ce jeudi 4 avril, vers 7h, une opération d'évacuation de migrants porte de la Chapelle, dans le nord de Paris. Ils doivent être dirigés vers des structures d'hébergement.



Ce campement est installé depuis des mois sous les bretelles de l'autoroute A1. Il abrite Soudanais, Érythréens et Afghans qui s'abritent sous de petites tentes bulles posées à même le bitume, à quelques mètres des gaz d'échappement. 424 tentes avaient été recensées lors du dernier décompte de France terre d'asile.

Des maraudes avaient déjà été organisées à plusieurs reprises pour orienter les migrants vers des structures d'hébergement. Mais certains se méfient de ces opérations, en particulier ceux dont la demande d'asile a été refusée et les "dublinés", censés être renvoyés vers le pays européen compétent pour effectuer leurs démarches.

Un climat tendu

Dans ce climat tendu, l'arrivée du premier bus a provoqué un mouvement de foule, les hommes craignant de ne pas avoir de place à bord. Repoussés par les policiers, certains tombent à terre, mais le groupe continue à pousser. "On nous dit soyez prêts, les bus doivent venir mais il ne se passe rien", s'énerve Sharif, un Afghan, arrivé il y a quelques jours d'Allemagne. "J'ai payé 10 euros pour avoir une tente et maintenant elle est détruite. La police nous tape, pourquoi ? C'est vraiment un problème".



Entre 900 et 1.800 migrants ont été recensés le mercredi 3 avril sur l'ensemble des campements parisiens. Et ce nombre pourrait encore augmenter : la ville redoute une dégradation avec la fin de la trêve hivernale et l'arrivée de migrants plus nombreux au printemps. Pour dénoncer cette situation, plusieurs associations comptent suspendre leurs actions le 9 avril.



Le préfet d'Île-de-France Michel Cadot avait déjà riposté la semaine dernière en soulignant que l'État avait déjà réalisé plus de 2.000 prises en charge depuis début 2019.