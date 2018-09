publié le 03/09/2018 à 08:33

Il a dit non. Daniel Cohn-Bendit ne remplacera pas Nicolas Hulot à la tête du ministère de l'Écologie. Une décision prise d'un commun accord avec le président Emmanuel Macron. "Ce qui me définit c'est une liberté totale de parole (...), ça aurait été un pataquès incroyable", a-t-il déclaré au micro de RTL.



L'ancien eurodéputé a expliqué qu'il avait échangé avec Emmanuel Macron sur les modalités de travailler au sein de l'équipe gouvernementale, mais que le consensus final était bien qu'une collaboration était compliquée. "Je lui ai dit : 'Tu vois c'est dur pour moi". Il me dit : 'Oui c'est dur pour toi, pensons autre chose'", raconte Daniel Cohn-Bendit.

Cet écologiste convaincu a néanmoins pris cette décision à contre-cœur : "Je crois que c'est une sage décision de ne pas y aller, même si d'un autre côté je regrette un peu".

