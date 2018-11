publié le 11/11/2018 à 08:09

Se souvenir. Ne pas oublier. Il y a 100 ans tout juste, le clairon sonnait l'Armistice de 1918. Un siècle plus tard, cette journée est l'occasion de rendre hommage à tous ceux qui ont permis aux Français de garder leur liberté. Ce matin c'est sous l'Arc de Triomphe que les cérémonies auront lieu. Le public sera tenu à distance.



Les badauds seront peut-être déçus, mais ce matin il n'y aura pas de balais de limousine blindée, à l'exception de celle de Donald Trump et de Vladimir Poutine qui rejoindront directement la place de l'Étoile. Les autres chefs d'État et de gouvernement prendront un bus après s'être rassemblés à l'Élysée, aux côtés d'Emmanuel Macron. Ils remonteront les Champs-Élysées, avant de terminer le parcours jusqu'à la place de l'Étoile à pied.

Le chef de l'État passera les troupes en revue, saluera les drapeaux des régiments, notamment ceux qui se sont illustrés pendant la Grande Guerre. Et après la minute de silence, le violoncelliste sino-américain Yo-Yo Ma, ouvrira une page musicale. Enfin, Emmanuel Macron prononcera un discours, avant le ravivage de la flamme qui clôturera la cérémonie.

International - Les incendies qui ravagent depuis plusieurs jours la Californie ont fait au moins 23 morts, selon un dernier bilan.



Société - À Marseille, au moins 8.000 personnes ont défilé hier dans les rues pour rendre hommage aux victimes de l'effondrement de deux immeubles lundi. Sur le passage du cortège, un balcon s'est d'ailleurs effondré, blessant dans sa chute une femme de 59 ans, son petit-fils de 7 ans et une passante.



Sport - Le XV de France a encore été battu hier soir à Saint-Denis. Les Bleus qui menaient au score à quelques minutes du coup de sifflet final, ont été battus 29-26 par l'Afrique du Sud.



Sport - François Gabart est attendu en fin d'après-midi à Pointe-à -Pitre. Il devrait passer le premier la ligne d'arrivée de la Route du Rhum.

