Destruction des richesses, endettement national, coût de la vie... La Première Guerre mondiale a eu un impact considérable sur l'économie mondiale. Le conflit et ses suites directes ont fait voler en éclats les cinq empires qui tenaient alors le monde que ce soit l'empire allemand, austro-hongrois, russe ou encore chinois et ottoman.



Seul l'empire britannique a survécu, bien qu'affaibli par la Grande Guerre. Il avait été le socle d'une mondialisation économique sans précédent juste avant 1914. Mais quatre ans plus tard, il doit faire face à la nouvelle superpuissance qui s'affirme : les États-Unis. Dès lors, l'économie mondiale, qui avait profité d'une longue période de stabilité et d'ouverture, se cloisonne.

Quelle économie pour la France ?

La France ne fait pas exception. Le pays a en parti été détruit et son PIB a chuté d'un tiers après l'armistice. Les Français découvrent alors l'inflation mais aussi les impôts et les taxes sur les successions, qui augmentent considérablement, afin de financer l'effort de guerre et reconstruire le pays.

Incontestablement, la France est sortie appauvri de ce premier conflit mondial. Mais, elle est aussi devenue moins inégalitaire car la période qui précédait la Première guerre mondiale, la Belle Époque, était peut-être le pire exemple possible. Or, la guerre a détruit le capital et les bâtiments....

Une révolution pour les femmes ?

Autre conséquence de cette guerre : la place des femmes dans la société même s'il convient de relativiser certains chiffres. Avant le conflit, les femmes représentaient déjà un tiers de la population active et il y avait par exemple plus d'institutrices embauchées.



Mais, il est vrai, qu'avant 1914, les femmes étaient beaucoup employées à domicile ou travaillaient dans les champs. À l'occasion de la guerre, elles investissent les usines pour remplacer les hommes mobilisés au front. Cela marque alors l'amorce d'une montée puissance progressive pour conquérir leur place dans l'entreprise. Et cela s’effectuera tout au long du XXe siècle.



