publié le 10/11/2018 à 20:05

Le rugbymen français pas en pleine confiance face à des Sud-Africains tombeurs des All Blacks il y a quelques semaines, et face auxquels ils restaient sur 6 défaites de suite. Pourtant, ce samedi 10 novembre, dès le début du match les Bleus n'étaient pas les mêmes que la moribonde équipe des derniers mois.



Devant des tribunes du Stade de France très clairsemées malgré les prix cassés, les coéquipiers de Guilhem Guirado ont d'abord mis l'essentiel en place, à savoir le combat face à une équipe toujours rugueuse et solide. Les premiers points sont signés Baptiste Serin grâce à deux pénalités transformées.



Lopez passait un drop, mais les Springboks revenaient au pied, avant

que le capitaine Guirado ne vienne marquer un essai. Si Pollard enquillait les points pour les adversaires, Bastareaud venait lui aussi aplatir derrière pour le XV de France qui prenait une bouffée d'air.



Une bouffée loin d'être suffisante, car Nkosi profitait d'une erreur française pour mettre un essai. Une frayeur qui démontrait que la France n'était pas encore revenue au niveau des grandes nations au niveau de sa maîtrise.



Et elle allait encore le démontrait dans les arrêts de jeu. Un ballon mal négocié, bêtement rendu aux Sud-Africains, terminait en essai pour des Springboks qui venaient crucifier dans les ultimes secondes des Bleus encore tendres.