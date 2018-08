publié le 30/08/2018 à 07:08

Emmanuel Macron s'est amusé mardi 28 août à comparer les Danois, "peuple luthérien" ouvert aux transformations, et les Français, "Gaulois réfractaires au changement", revendiquant des identités à la fois nationale et européenne.



"Il ne s'agit pas d'être naïf, ce qui est possible est lié à une culture, un peuple marqué par son histoire. Ce peuple luthérien, qui a vécu les transformations de ces dernières années, n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement ! Encore que ! Mais nous avons en commun cette part d'Européen qui nous unit", a-t-il plaisanté.

Alexis Corbière, de La France Insoumise, a dénoncé une phrase d'une "sottise confondante". Philippe Martinez, le leader de la CGT, s'est lui aussi exprimé sur le sujet : "C'est un ton méprisant qui ce que fait le président de la République depuis plusieurs mois." Même son de cloche pour Marine Le Pen qui a parlé de "mépris".

À écouter également dans ce journal

Société : envoyer son courrier, retirer de l'argent, prendre une assurance... C'est un vaste chantier que lance aujourd'hui le gouvernement en donnant le coup d'envoi du rapprochement entre La Poste et CNP Assurances Le but de l'opération : sauver le facteur français menacé par la disparition du courrier papier.



Justice : il y a eu une perquisition chez Actes Sud. C'est la maison d'édition dirigée pendant 30 ans par l'actuelle Ministre de la Culture Françoise Nyssen. Elle a depuis confié les clefs à son mari. Acte Sud est visée par une enquête préliminaire sur des travaux qui auraient été menés sans autorisation.



Football : Didier Deschamps présente à partir de 14h sa première liste de joueurs depuis la victoire des Bleus au Mondial. Prochain objectif : l'Euro 2020. Les Français affrontent l'Allemagne dans une semaine avant de recevoir les Pays-Bas.