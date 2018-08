publié le 29/08/2018 à 13:32

La police enquête, et mène même un travail technique dans le cadre de l'affaire Françoise Nyssen. La ministre de la Culture est soupçonnée d'avoir effectué des travaux non déclarés, et sans permis de construire, dans les locaux de la maison d'édition Actes Sud qu'elle dirigeait.



"Une équipe de la brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP) est en train de visiter nos bureaux parisiens. Il s'agit d'une visite de constatation de l'état des lieux" et non d'une perquisition, a indiqué à l'AFP Estelle Lemaître, directrice de la communication de la maison d'édition.

"Cette opération ne s'est pas faite à l'improviste, mais à la suite d'une prise de rendez-vous", a-t-elle précisé. Une source proche du dossier a confirmé à l'AFP cette opération chez Actes Sud.

