publié le 29/08/2018 à 21:08

Cette phrase ne devrait pas passer inaperçue. En visite officielle au Danemark, Emmanuel Macron s'est amusé à comparer Danois et Français. Évoquant devant la communauté française au Danemark son admiration pour le modèle danois de "flexisécurité", il a admis que les différences culturelles entre Français et Danois ne permettaient pas de le répliquer à l'identique.



"Il ne s'agit pas d'être naïf, ce qui est possible est lié à une culture, un peuple marqué par son histoire. Ce peuple luthérien, qui a vécu les transformations de ces dernières années, n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement. Encore que ! Mais nous avons en commun cette part d'Européen qui nous unit", a-t-il plaisanté.

Une sortie qui rappelle sa petite phrase de l'été 2017 sur les Français qui "détestent les réformes". Malgré tout, le chef de l'État estime avoir réussi depuis son élection à provoquer un "changement culturel" chez les Français. "Vous verrez la France transformée par son peuple. Les gens changent d'état d'esprit, ils sont beaucoup plus ouverts au risque", a-t-il déclaré devant le patronat danois.



Entre "mépris" et "arrogance"

Une sortie qui a largement fait réagir dans les rangs de l'opposition. La France insoumise, le Rassemblement national, Les Républicains... Bon nombre d'élus de la République ont critiqué la "sottise", le "mépris" ou l'"arrogance" du président français.



Le député LFI Alexis Corbière a ainsi dénoncé sur Twitter des "propos d'une sottise confondante". De son côté, le porte-parole du NPA Olivier Besancenot a déclaré sur CNews : "On va finir par le ligoter à un poteau pour qu'il arrête sa musique méprisante".

Sur la droite de l'échiquier politique le constat est le même. "Comme d'habitude, il méprise les Français depuis l'étranger. Les 'Gaulois' vont se faire un plaisir de répondre à son arrogance et son mépris", a réagi Marine Le Pen.



"Entre négation de l'identité française et nouvelle insulte au peuple français, le président Rothschild Emmanuel Macron s'est encore surpassé au Danemark", a commenté le député Les Républicains Fabien Di Filippo.

Au Danemark, #Macron fustige le « Gaulois réfractaire au changement » : comme d’habitude, il méprise les Français depuis l’étranger !



