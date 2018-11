publié le 08/11/2018 à 07:04

Il n'y aura pas d'hommage spécifique rendu samedi 10 novembre aux vainqueurs de Verdun. Cela était déjà un petit peu prévu, mais ça va mieux en le disant. Les justifications d'Emmanuel Macron toute la journée du mercredi 7 novembre ont plus semé la confusion qu'autre chose. Levée de boucliers de l'opposition et d'associations comme le CRIF... Une bronca a conduit l'Élysée à faire quelques précisions dans la soirée de mercredi.



Le chef de l'État a en effet pourtant souligné mercredi 7 novembre qu'il était légitime d'honorer les maréchaux de 14-18. Pétain ayant été un de ces grands soldats de la Première guerre mondiale, voilà comment on a pu penser que le nom du vainqueur de Verdun, malgré son rôle dans la collaboration avec l'occupant nazi, était associé à la cérémonie prévue samedi 10 novembre au soir dans la cour des Invalides et dans la crypte ou reposent cinq des huit maréchaux de la Grande Guerre.

L'Élysée a tenu à repréciser que ce sont finalement seuls Foch, Lyautey, Franchet d'Esperey, Fayolle et Maunoury qui seront salués par le chef d'état-major des armées, le général Francois Lecointre. Ce dernier déposera une gerbe de fleurs, accompagné par les autres chefs militaires - terre, air, marine nationale - et l'amiral Bernard Rogel, chef d'état-major particulier d'Emmanuel Macron. Philippe Pétain est enterré à l'Île-d'Yeu. Sa tombe ne sera pas fleurie par la présidence, mais peut-être par certains nostalgiques de Vichy...

À écouter également dans ce journal

Marseille - Des immeubles qui menaçaient de s'effondrer vont être démolis aujourd'hui par mesure de sécurité. Les recherches de victimes, dans les bâtiments qui se sont écroulés lundi, ont pour l'heure été interrompues. Le maire de Marseille Jean-Claude Gaudin, très silencieux jusque-là, doit s'exprimer ce jeudi.



Église - La conférence des Évêques de France annonce la création d'une commission d'enquête indépendante pour faire la lumière sur les abus sexuels sur mineurs.



Immigration - Sept personnes comparaissent aujourd'hui devant le Tribunal Correctionnel de Gap, dans les Hautes-Alpes. Elles sont poursuivies pour avoir aidé des migrants à franchir la frontière entre l'Italie et la France le 22 avril dernier. Des centaines de militants qui soutiennent leur action devraient être présents tout à l'heure devant le tribunal.



États-Unis - Donald Trump s'en est pris à un journaliste de CNN lors d'une conférence de presse mercredi 7 novembre. "Vous êtes un ennemi du peuple !" a lancé le président américain au journaliste, avant de lui supprimer son accréditation à la Maison Blanche.



Football - Frustration à l'OL. Les Lyonnais étaient sur le point de se rapprocher de la qualification pour les 8es de finale en Ligue des Champions. Ils menaient face aux Allemands de Hoffenheim, mais ils ont encaissé un but dans les dernières secondes, résultat : 2 partout.