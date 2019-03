et Claire Gaveau

publié le 01/03/2019 à 06:49

Une nouvelle journée marathon pour Emmanuel Macron en Aquitaine. Le président de la République a d'abord effectué une visite dans un centre d'insertion professionnelle de Bordeaux avant de participer à un grand débat à Pessac, initié par la secrétaire d'État Marlène Schiappa, jeudi 28 février.



À cette occasion, le chef de l'État a été interpellé par une habitante qui souhaitait lui faire porter un pendentif en forme de gilet jaune. Avant de l’interpeller sur l’ISF ou la prime d’activité, Nathalie a ouvert son manteau pour lui offrir un "petit cadeau". Un collier marqué d'un simple "GJ 33". "Je suis président de toutes les Françaises et tous les Français, et j’ai le droit de ne pas mettre un gilet jaune, ni de collier", a-t-il répliqué.

Et Emmanuel Macron ne s'est pas arrêté là. Refusant de tomber dans "la démagogie", il est alors revenu sur les différentes mesures déjà mises en oeuvre depuis le début de la crise des "gilets jaunes". "Vous n'avez pas envie de nous entendre, allez chez les gens et mangez chez eux", a-t-elle répondu.



À écouter également dans ce journal

Économie - Le paquet de cigarettes augmente aujourd'hui de 50 à 60 centimes... L'objectif avoué des autorités est d'aboutir à un prix de 10 euros en 2020 pour diminuer le nombre de fumeurs. Objectif louable qui s'accompagne d'une rentrée d'argent non négligeable alors que les taxes représentent 80% du prix des cigarettes.



International - Dans un mois, normalement, nos voisins britanniques auront quitté l'Europe... Même si des discussions évoquent un nouveau délai, le processus n'est pas remis en cause. Direction Boston, en Grande Bretagne, la ville la plus pro-Brexit lors du référendum de 2016.



International - Nouvelle journée de manifestations en Algérie. Jeudi, une dizaine de journalistes ont été détenus durant plusieurs heures après avoir participé, à Alger, à un rassemblement contre la censure. La foule était nombreuse lors de cette action en faveur de la liberté de la presse.