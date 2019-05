publié le 22/05/2019 à 18:59

British Steel, le repreneur d'Ascoval, a été placé en liquidation une semaine après le rachat du site français. Le gouvernement français assure que l’aciérie n'est pas concernée parla procédure de liquidation ordonnée par les autorités britanniques et que la reprise se poursuit.



Présent sur le site de Saint-Saulve auprès des salariés, Xavier Bertrand affirme ce mercredi 22 mai sur RTL que les ouvriers "sont au bout". Le président de la région Hauts-de-France estime que "si on est pas capable aujourd'hui de leur dire, voilà le projet, voilà les moyens financiers qu'on met sur la table et voilà à quel moment l'argent sera sur les comptes pour réaliser les investissements, ils ne feront plus confiance".

Xavier Bertrand ajoute qu'il "faut convaincre les salariés maintenant. [...] Avant la fin de la semaine, il faut qu'on puisse leur apporter des réponses. Le repreneur dit qu'il est capable d'apporter ses garanties mais ce n'est pas moi qu'il faut convaincre, ce sont les salariés. [...] Ils ont besoin aujourd'hui d'y voir clair".