publié le 01/01/2019 à 18:58

Hier, 31 décembre 2018, c'était aussi l'heure des vœux présidentiels. Une séquence télévisée très suivie, mais peu convaincante. 11 millions de personnes ont suivi l'allocution d'Emmanuel Macron, soit 500.000 de plus que l'an dernier. Il s'agit du record d'audience de ce type d'exercice depuis sept ans.



En revanche, 60% des Français n'ont pas été convaincus par ce discours, selon un sondage LCI réalisé par l'institut Opinionway. Ce sondage dit également que la moitié des personnes interrogées souhaitent désormais que les "gilets jaunes" arrêtent leur mouvement de contestation.

Le président de la République s'est adressé aux Français pendant plus de 16 minutes, debout dans son bureau de l'Élysée. Il semblait serein, mais à l'offensive. Sa seule annonce a été de dire qu'il écrirait aux Français à propos du grand débat national, promis en réponse aux revendications des "gilets jaunes".

À écouter également dans ce journal :

Faits divers - Huit personnes ont passé la Saint-Sylvestre à 52 mètres de hauteur, coincé sur un manège du centre-ville de la capitale bretonne. Le dernier passager n'est redescendu sur Terre qu'à 6 heures ce matin. Léo, l'un d'entre eux, témoigne au micro de RTL.



Légion d'Honneur - 452 personnes font partie de la promotion de la Légion d'Honneur de la Saint-Sylvestre. En tête, les 23 joueurs de l'équipe de France de football, mais aussi Nathalie Baye, Michelle Laroque, Stéphane Bern, Michel Houellebecq et Marin Sauvageon, jeune étudiant sauvagement tabassé en 2016 à Lyon, après avoir pris la défense d'un couple qui s'embrassait dans la rue. Il a été nommé chevalier pour "services exceptionnels nettement caractérisés". Sa mère témoigne dans ce journal.



Prisons - Une violente agression est survenue ce matin au centre pénitentiaire de Valence (Drôme). Un prisonnier a jeté un liquide bouillant sur un surveillant et molesté un autre. Le premier a échappé à de graves brûlures. Les deux surveillants ont été transportés au centre hospitalier de Valence et l'agresseur a été placé en prévention au quartier disciplinaire, en attente de la tenue de la commission de discipline qui statuera sur la suite à donner. Le parquet a été avisé de l'incident.



Brésil - Outre Atlantique, le président d'extrême droite Jair Bolsonaro a été officiellement investi à la tête du pays, plus de deux mois après avoir remporté l'élection face à la gauche. Il se présente comme un chef d'État capable d'éradiquer la violence et la corruption endémiques et de redresser l'économie.