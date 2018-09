publié le 13/09/2018 à 18:46

C'est un tabou qui vient de tomber. Pour la première fois, la France reconnaît la torture pendant la guerre d'Algérie. Le chef de l'État s'est rendu au matin de ce jeudi 13 septembre chez la veuve de Maurice Audin, mathématicien et militant communiste disparu en 1957, en pleine bataille d'Alger. Un homme "mort sous la torture du fait du système institué alors en Algérie par la France", a déclaré le président qui a aussi annoncé l'ouverture des archives concernant tous les disparus de cette époque.



Une décision qui a vivement fait réagir l’extrême droite. Marine Le Pen a dénoncé "un acte de division" censé "flatter les communistes". Mais du côté de son père, le sujet est encore plus sensible. "La pratique de la torture a-t-elle été démontrée ? Et quelle est la responsabilité de l’armée française dans cette affaire ? C’est un événement de guerre et de guerre civile, ou les règles qui sont appliquées ne sont pas toujours celles de la SDN", gronde Jean-Marie Le Pen, interrogé par RTL.

"Les bombes qui éventraient et mutilaient les civils français d’Algérie et les musulmans, qui étaient le fait du FLN, le président de la République va-t-il aussi creuser dans cette direction-là aussi ? Je pense qu’il faut laisser les morts enterrés et le temps fait son œuvre. Ce n’est pas au président de la République de rouvrir la tombe. Cela me paraît mirobolant, et même, détestable", termine l’ancien président du Front national.

À écouter également dans ce journal

- Emmanuel Macron a enfin pu présenter son plan pauvreté. Un projet très attendu, censé corriger son image de président des riches. Le chef de l'État a formalisé cette volonté en annonçant une "loi en 2020" destinée à créer "un revenu universel d'activité".



- L'été n'a pas été meurtrier sur les routes. Le nombre de morts a fortement chuté au mois d'août : une baisse de plus de 15%. Les chiffres étaient déjà en recul en mai, juin et juillet, mais de façon moins spectaculaire. Faut-il y voir un effet du passage à 80 km/heure sur les routes secondaires ? Ce n'est pas si simple, explique Christophe Bourroux.



- 300 machines à collecter le plasma sont suspendues d'utilisation car elles pourraient être dangereuses. C'est l'application du principe de précaution. Cela représente tout de même la moitié du parc existant dans les établissements français du sang. Une mesure d'ampleur prise par l'Agence du Médicament, pour risque d'empoisonnement pour les donneurs.



- Aux Antilles, La Martinique et La Guadeloupe s'apprêtent à affronter la tempête Isaac et ses rafales pouvant atteindre 130 km/heure. On attend par ailleurs de vagues de six mètres. Les deux îles ont passé la nuit dernière en alerte rouge, mais désormais, l'impact est imminent.