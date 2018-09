Les actualités de 7h30 - La Guadeloupe et la Martinique attendent l'ouragan Isaac

publié le 12/09/2018 à 08:15

Alerte orange au cyclone en Martinique et en Guadeloupe. Un an après le passage d'Irma, c'est Isaac cette fois qui menace les Antilles, et la tempête pourrait toucher les côtes la nuit prochaine du 13 septembre. Résultat sur place, chacun se prépare. "Tout le monde va dans les supermarché récupérer des vivres", explique à RTL Yann, restaurateur en Martinique.



"De l'eau principalement, des bougies, des lampes électriques, faire le plein des voitures parce qu'on n'est pas sûr qu'il y aura de l'essence après. Et puis il y a une ambiance un peu spéciale", détaille-t-il. Yann rapporte également qu'il y a "du stress" parmi les habitants des Antilles françaises.

"Les gens sortent moins, tout le monde parle de ça bien sûr. Vu ce qu'il s'est passé l'an dernier avec Maria et Irma, c'est un normal que tout le monde soit sur le qui-vive", rappelle-t-elle. Les États-Unis de leur côté ont vu plusieurs États de la côte Est décréter l'état d'urgence à cause de l'arrivée de l'ouragan Florence.

