Les actualités de 18h : nouvelle sortie publique dans le Var pour Macron

publié le 17/08/2018 à 18:54

Alors qu'Emmanuel Macron se fait discret à Brégançon (Var) pour ses vacances, il a décidé de faire sa première sortie publique ce vendredi 17 août à Bormes-Les-Mimosas.

Le président de la République assistera à la cérémonie qui commémore le 74ème anniversaire de la libération de la ville et l'hommage aux anciens combattants.



Depuis le 3 août, le chef de l'État s'est fait très discret avec à peine un seul bain de foule à la sortie de Fort de Brégançon. Emmanuel Macron n'exclut pas de revenir régulièrement à Bormes pour la fête de la libération de la ville. Il participera après les commémorations à un "moment de convivialité" avec les habitants, avait précisé l'Élysée.

La date exacte de son retour à Paris n'est pas encore officielle mais le chef de l'État sera présent pour présider le conseil des ministres de rentrée, le 22 août, indique l'Élysée.

À écouter également dans ce journal :

Fait divers : jeudi 16 août, 7 enfants ont dû être hospitalisés suite à une collision entre un car et un camion. Le chauffeur du poids-lourd est toujours en garde en vue. Et selon les premières constations ce jeune homme aurait utilisé son téléphone portable quelques secondes avant le choc.



Hommage : des anonymes et plusieurs chef étoilés ont rendu un dernier hommage à Joël Robuchon dans la cathédrale de Poitiers. Une cérémonie publique en l'honneur de la légende aux 32 étoiles y avait été organisée.



International : après le 14 juillet sur les Champs-Élysées, Donald Trump annonce qu'il se rendra à Paris le 11 novembre prochain. Il assistera aux commémorations de la fin de la première Guerre Mondiale.



Sport : le maillot à 2 étoiles des Bleus est enfin disponible à la vente pour le plus grand bonheur des supporters de l'équipe de France. Ils étaient nombreux aujourd'hui un peu partout dans le pays à patienter pour tenter d'acheter leur précieuse tunique.