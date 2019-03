publié le 24/03/2019 à 18:39

Le président chinois poursuit sa visite européenne. Après l'Italie samedi, où il a signé d'importants contrats, Xi Jinping est arrivé en France ce dimanche 24 mars. Accueilli par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, à Nice, le chef de d'État chinois a ensuite rencontré Albert de Monaco et son épouse Charlène.



De retour à Nice, Xi Jinping doit ensuite rencontrer Emmanuel et Brigitte Macron pour un dîner privé à huis clos à la villa Kérylos, villa-musée Belle Époque aux réminiscences grecques, surplombant la Méditerranée à Beaulieu-sur-Mer, à quelques kilomètres de Nice.

Emmanuel Macron, qui tente d'unifier l'approche européenne face à la Chine, à la fois rival et partenaire, a associé l'Allemagne et l'Union européenne à la visite du président Xi Jinping en France, dont le volet officiel ne démarre véritablement que lundi à Paris.

À écouter également dans ce journal

Fait divers - Forte émotion à Lunéville, en Meurthe-et-Moselle au lendemain de la mort d'un enfant de deux ans et demi. Samedi, en fin de matinée, Jules a échappé à la vigilance de sa grand-mère devant un salon de coiffure et a été percuté par une camionnette.



Manifestations - À Nice, une enquête a été ouverte pour savoir exactement ce qui s'est passé aux abords de la place Garibaldi. Une femme de 73 ans, militante de l'association Attac, a été gravement blessée lors d'une violente charge policière en marge de la manifestation des "gilets jaunes".



Société - La mairie de Paris a décidé de partir en guerre contre les trottinettes, les vélos, et les scooters électriques disponibles en libre-service, qui se prennent et se laissent n'importent où. Une redevance devrait prochainement être mise en place.