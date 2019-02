publié le 19/02/2019 à 20:14

Alors qu'elle fêtera l'an prochain ses 600 ans et à l'occasion de la fête des Lanternes, la Cité interdite de Pékin s'est complètement transformée mardi 19 février en début de soirée. Dans une féerie de couleurs et de lasers, les toits et les façades mythiques du monument se sont illuminés pour le plaisir des yeux de milliers de visiteurs venus admirer le spectacle.



C'est après un compte à rebours repris par la foule, à la nuit tombée, que la porte du Méridien s'est éclairée. L'illumination de cet immense rempart, qui donne accès à l'ancien palais des empereurs de Chine construit en 1420, a ouvert les festivités. Des centaines de lanternes rouges étaient accrochées au milieu des somptueux murs qui ornent la cité antique et forment un rectangle de 960 mètres sur 750.

Pour limiter le nombre de visiteurs, le musée avait proposés en ligne 3.000 tickets gratuits pour la soirée du mardi 19 février. La demande a été telle, que les billets ont été réservés en quelques minutes et le site du musée est tombé en panne. Pas étonnant quand on sait que la capitale chinoise ne compte pas moins de 21 millions d'habitants. Certains tickets ont été revendus jusqu'à 5.000 yuans, l'équivalent de 650 euros.