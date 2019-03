publié le 07/03/2019 à 16:32

Mentionné dans d'anciens textes taoïstes, un "élixir d'immortalité" a été découvert dans une tombe en Chine. Vieux de 2.000 ans, le liquide jaunâtre à l'odeur très forte a d'abord été pris pour du vin par les archéologue rapporte l'agence Chine nouvelle. Après analyse, il s'avère qu'il correspond à la recette d'un élixir de longue vie.



3.5 litres ont été retrouvés en octobre 2018 dans un récipient en bronze scellé datant de la dynastie Han (202 av. J.C à 8 ap. J.C). Il était enfermé dans la tombe d'une famille noble de Luoyang, dans la province de Henan en Chine. Cette tombe et son contenu (plusieurs autres poteries et objets en bronze) offrent aux archéologues la possibilité d'étudier "la vie des nobles Han occidentaux, ainsi que les rituels funéraires et les traditions de cette époque", a confié le responsable des fouilles Pan Fusheng à l'agence de presse chinoise.

"C'est la première fois qu'un de ces mythiques "remèdes d'immortalité" est découvert en Chine", a déclaré Shi Jiazhen, chef de l'Institut d'archéologie et des vestiges culturels de la ville Luoyang. Le liquide va maintenant être soumis à des examens de laboratoire pour déterminer sa teneur en alcool. Reste aussi à déterminer comment le récipient avait été fermé et comment l'élixir a pu être préservé sans s'évaporer pendant 2.000 ans.

