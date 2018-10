publié le 29/10/2018 à 07:20

Le gouvernement veut généraliser le recours aux contractuels dans la fonction publique. L'annonce de Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, a fait bondir les syndicats, qui voient dans ce statut une source de précarité et de casse du service public.



Aujourd'hui, les contractuels de la fonction publique représentent un agent sur cinq, et même jusqu'à un sur trois dans le milieu hospitalier. Ils ne bénéficient pas des mêmes garanties que les fonctionnaires, notamment en termes de l'évolution de leur rémunération, et bien sûr n'ont pas d'emploi garanti à vie.

Emmanuel Macron souhaite supprimer 55.000 postes de fonctionnaires, et proposer des contrats de 5, 10 ou 15 ans serait un moyen de faire des économies. Une telle réforme promet en tout cas de se heurter à la fronde des syndicats.

À écouter également dans ce journal

International - Neymar a voté pour le candidat d'extrême-droite qui a remporté la présidentielle au Brésil. "J'espère que ça va aider le pays", a commenté le footballeur.



Politique - La fusion du Haut-Rhin et du Bas-Rhin pour former une collectivité d'Alsace unique se précise. Le gouvernement a donné son feu vert, et les élus vont êtres reçus à Matignon. Tout devra être réglé d'ici dimanche 4 novembre, jour de la visite d'Emmanuel Macron à Strasbourg.



Allemagne - Angela Merkel, la chancelière allemande, subit une nouvelle claque électorale aux régionales dans la Hesse. Face à ses alliés, l'extrême droite enregistre une nouvelle poussée et entre au parlement régional.