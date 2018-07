Les actualités de 18h - Le plan pauvreté peut-être repoussé à cause du Mondial

publié le 04/07/2018 à 18:27

Emmanuel Macron doit annoncer les grandes lignes du plan pauvreté lundi prochain, le 9 juillet, devant le Congrès, avant que le gouvernement ne détaille les mesures dans la semaine. C'est en tout cas ce qui était prévu, mais, conséquence assez inattendue de la Coupe du Monde de football masculin : le plan pauvreté pourrait être repoussé.



Ce calendrier pourrait en effet être modifié en fonction des résultats de l'équipe de France, a prévenu ce mercredi 4 juillet Agnès Buzyn. La ministre des Solidarités et de la Santé évoque une question de disponibilité puisque le président s'est engagé à aller soutenir les Bleus en Russie s'ils atteignaient les demi-finales.

Il s'agit d'un revirement de situation "inadmissible" pour le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure. "Comment peut-on expliquer aux Français qu'on retarde un plan pauvreté qui est nécessaire pour des gens qui n'arrivent pas à assumer la charge de leur famille, qui n'arrivent pas à nourrir leurs enfants, en leur disant 'attendez plusieurs jours parce que le président, il ne peut pas, il va à un match' ?", a-t-il déclaré au micro de RTL.

À écouter également dans ce journal

Affaire Daval - Après avoir reconnu fin janvier le meurtre de sa femme, Jonathann Daval a nié les faits face au juge d'instruction : il met en cause la famille de son épouse en accusant son beau-frère et parle maintenant d'un pacte secret autour de sa mort.



Émeutes à Nantes - La ville se prépare à une nouvelle soirée sous tension après les émeutes urbaines de la nuit dernière. Voitures incendiées, commerces saccagés... Les scènes de violences se sont multipliées après la mort d'Aboubakar, un jeune de 22 ans, tué par la balle d'un policier alors qu'il cherchait à fuir un contrôle routier.



Lait contaminé - L'usine Lactalis de Craon, en Mayenne, est de nouveau autorisée à produire du lait infantile, mais sans commercialisation pour le moment. Fin 2017, 36 nourrissons avaient été atteints de salmonellose après avoir bu du lait contaminé produit sur le site.



Grève SNCF - Malgré la fin de la grève unitaire, la mobilisation se poursuit à la SNCF : une nouvelle grève aura lieu les 6 et 7 juillet prochain, vendredi et samedi, à l'appel de la CGT Cheminots et Sud-Rail. Il n'y a pas de prévision de trafic pour l'instant.